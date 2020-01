Do Natal a Santo Amaro – tradições e um reparo

Não há nada no mundo que se compare, quer em alegria, quer em tradições, ao Natal da nossa terra.

É a morte do porco, as missas do parto, a decoração das casas, o cheirinho do pinheiro, dos bolos de mel e broas, dos licores caseiros .... É o bailinho, o despique e as tradicionais festas que se espalham por todo o lado e que enchem os nossos corações.

São os encontros de cantares de Natal, as feiras de Natal, onde “Cada terra com seu uso (...) “ se vive o espírito natalício. São os presentes, o circo e as feiras, e são depois as inovações.

Depois do Natal e em tempo de Reis, eis que se decidiu celebrar as janeiras (?) que (tirando o fato de ser realizado em janeiro), nada tem de madeirense - num espetáculo em que nem os reis se canta, mas que atrai cada vez mais gente para a festa!

É a réplica mal conseguida de cantar dos reis que se vai replicando e se inova com a vinda de artistas do nosso país e que em nada propagam nem enriquecem esta tradição. Até os grupos ditos “tradicionais” vão participar em encontros de cantar de reis pelo lado oeste da ilha e arredores, levando canções como “mulher chorona” e outras! Bom.... Repertórios bem tradicionais de Natal, como se sabe!

Até o grupo dos mascarados que até este ano só existia em Machico nas oitavas de Natal, tomou vida na Tabua e arredores! Bem-haja quem perpetua e preserva as tradições das suas localidades! Se é que são suas.

Um dos espetáculos que mais gosto de ver é o cantar dos reis no nosso Funchal, aí sim com a mostra de tradições de várias localidades da ilha, vestidos a rigor para o momento, que cantam e encantam com canções tradicionais os presentes deliciados também pelo bolo rei e ginja e por toda a decoração cénica, alterada todos anos, com o cuidado de manter a tradição pecando pelo uso de decorações florais com flores desajustadas à época, que em nada lembram o Natal e que, pelo seu comprimento da sua disposição, dificultam depois a saída dos grupos presentes e a vista do público em geral.

Gosto de viver os reis, o Santo Amaro que em Santa Cruz é rei e que apresenta de forma lógica e coerente, para todos os gostos, em dois palcos diferenciados, a tradição e o resto. Uma boa prática que deixa ao visitante a decisão de participar num despique, comer a sua sopa de trigo, no varrer dos armários e nos quadros alusivos tradicionais da época ou de se deslocar mais para a praia e comer a espetada de arraial e ouvir músicas e cantores mais atuais numa simbiose perfeita.

Não levem a mal o que escrevo: gosto de tradição e sou a favor da mudança, mas com peso, medida, lógica e nos locais certos. Que se mantenham as tradições, os nomes pelos quais são conhecidos, as canções e que venha a poncha e a diversão.

J.A. Reis