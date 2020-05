“Do meu cantinho com Amor”

Na Suécia, a 250 km ao norte do Círculo Polar Ártico, numa pequena aldeia, Lannavaara, duas religiosas fundaram o Mosteiro de S. José, para a salvação das almas, uma nova comunidade monástica que se dedica “à vida de oração”.

A história desta comunidade começou no princípio de 2011, quando a religiosa sueca Amada Mobergh teve autorização do bispo de Estocolmo, agora cardeal Anders Arborelius, para começar a vida religiosa contemplativa na Suécia. A irmã Amada pertencia às Missionárias da Caridade e durante muitos anos viveu na India, Jugoslávia, Kosovo, Itália, Albânia, Islândia e no Reino Unido. Porém sentiu que a vontade de Deus para ela era uma vida mais contemplativa.

Ambas chegaram a Lannavaara a 24 de dezembro de 2011, com uma temperatura de 30 graus negativos, num deserto branco de neve, com uma vontade divina e a certeza da providência de Deus, conseguiram levar àqueles lugares uma presença católica.

A princípio tinham de fazer cerca de 400 km para participar na Missa, o que demorava cerca de 5 horas e era uma viagem perigosa, mas todo o seu tempo era aplicado a rezar pela conversão das almas, sobretudo as escandinavas, pois consideram ser muito grande a pobreza espiritual e o afastamento de Deus.

Com o passar dos anos, sacerdotes de todo o país começaram a ir lá fazer os seus exercícios espirituais, celebrar missa e confessar.

As irmãs mantiveram uma boa relação com as pessoas que vivem nas proximidades, e hoje há muitos grupos que ali recorrem para partilhar com elas do silêncio da vida orante, conhecer os mistérios da fé e aprender o catecismo.

Impressiona ver, como numa parte do mundo mais secularizado, umas monjas tradicionais, apoiadas pelo seu bispo, vivem e rezam no deserto branco do círculo polar. Na verdade os desígnios do Senhor são insondáveis.

Suzana Maria de Jesus