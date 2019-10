Discussão política

No rescaldo das eleições, as notícias e os comentários fervilharam por todo o lado e das mais diversas maneiras. E foi a primeira vez que li, preto no branco, quanto é que cada partido tem a receber da ALM para o seu trabalho partidário. Há pessoas que acham que tudo isto é uma grande despesa para o erário público. Ora bem, a democracia tem custos e no tempo que só havia eleições para a Assembleia Nacional, que não eram universais, uma vez que pouca gente tinha direito a voto e não tínhamos órgãos autónomos na Madeira nem nos Açores e não havia eleições para as Câmaras Municipais, no tempo que não havia partidos políticos, vivíamos muito mais pobres e desprotegidos.. Ainda bem que a democracia chegou com o 25 de Abril de 1974.

Pois bem. Eu assisti a um debate na RTP Madeira entre jornalistas em que foi abordado o valor das subvenções dos partidos, focando, fundamentalmente, a quantia que o PS vai receber, uma vez que elegeu mais deputados que em eleições passadas. Até foi dito que o PS terá dinheiro para pagar as dívidas. Se o PS tem dívidas, não sou eu que as vou pagar, nem tão pouco os jornalistas. E estou à vontade para comentar estes assuntos, porque toda a gente sabe qual é o meu partido e nunca fui do PS nem do PSD.

Todavia, apraz-me o direito de perguntar por qual razão nunca se enfatizou as somas avultadas que o PSD vai receber, uma vez que é o partido com mais deputados. E antes de 2015, ainda recebia muito mais, pois elegia mais deputados e as subvenções eram superiores. Creio que foi em 2015 que houve uma revisão aos gastos da ALM e partidos e deputados passaram a receber menos.

No entanto, há anos foi tornado público que o PSD tinha dívidas enormes de água e electricidade. (Não esquecer que a sede do PSD em Santa Cruz estava isenta de pagar água à Câmara no tempo do PSD neste município). O cidadão José Manuel Coelho denunciou publicamente que o PSD ou a Fundação Social Democrata, que é uma e a mesma coisa, devia mais de 40 mil euros à Empresa Pública Horários do Funchal. E ninguém negou que eu ouvisse.

Portanto, faz-me uma certa confusão o facto de os jornalistas que estiveram presentes nesse tal debate que atrás referi falarem nas dívidas do PS e não nas do PSD. Será que já pagaram tudo o que deviam? Espero bem que já tivessem pago, pelo menos, à CMF e à empresa de electricidade, assim como à empresa Horários do Funchal, que são dinheiros pertencentes ao erário público.

Há leituras muito convenientes e comentários muito venenosos.

Conceição Pereira