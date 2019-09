Direito ao voto rejeitado

Sou residente no Reino Unido há cerca de 1 ano e desde que me mudei que estou a tentar renovar o meu Cartão de Cidadão, que se encontra neste momento expirado, e mudar a minha morada de Lisboa para Londres.

Como muitos outros casos que de certeza que já ouviram, para marcar para renovar o CC tento ligar para o Consulado em Londres várias vezes por mês e nunca me responderam e as vagas online nunca estão disponíveis - está na altura de fecharem aquele portal falso de uma vez por todas.

Entretanto fui a Lisboa para fazer o CC e a senhora do registo disse-me para marcar para o ir buscar quando voltasse a Lisboa porque não conseguia garantir a taxa de urgência, acho que devia ser por causa de uma das muitas greves dos serviços públicos. Só consegui marcar para o Natal, o que resultou nos códigos do cartão expirarem e vou ter de fazer todo o processo de novo, porque tentei ligar e também ninguém atendeu.

Chegou ao dia em que quis exercer o meu direito ao voto e como estou em Londres tentei votar antecipadamente. Dirigi-me ao Consulado Português em Londres, esperei 20 minutos para ser atendida onde a senhora me perguntou a razão de eu querer votar antecipadamente. Expliquei a história toda e recebi como resposta “não vai conseguir votar” apesar de ter passaporte e carta de condução válidos mas ambos com morada em Portugal. Ainda me disse que eu devia ter ligado para o consulado para marcar para fazer a renovação do Cartão de Cidadão e explicou-me que eu era a primeira pessoa a dizer que ninguém atendia o telefone. Depois de alguns dedos de conversa lá me disse para esperar para falar com o “Dr.”. Esperei meia hora e fui chamada para uma sala com um senhor que pelos vistos era o “Dr.” que só me disse “Não pode votar. Mesmo se a deixássemos votar, o voto em Portugal não ia ser aceite.” supostamente porque eu não tenho uma razão válida para votar antecipadamente.

A questão para mim é, porque é que me pediram para esperar para falar com o “Dr.” se o “Dr.” me disse exactamente o que a primeira funcionária me disse? Depois de sair de lá em estado de fúria por me ser negado um direito e a pensar que grande parte da tão falada taxa de abstenção deve ser por pessoas como eu, soube de histórias de pessoas na mesma situação que eu que conseguiram votar em anos anteriores porque “armaram uma escandaleira”. Não sei se é por estar há 1 ano emigrada e já perdi o hábito de lidar com o sistema português, mas a mim não me faz sentido ter de “armar uma escandaleira” em 2019 para exercer o meu direito ao voto.

Espero que, como eu, muitas outras pessoas vos mandem um email com o seu testemunho para que os media consigam fazer alguma coisa para mudar este sistema. Já chega.

Benedita Leitão