Director Clínico do HNM

Desde sempre, o poder político interferiu, direta ou indiretamente, na nomeação da Direção Clínica, mesmo nas poucas vezes em que o Diretor foi eleito pelo seus pares que integravam o quadro médico hospitalar. Agora, intervém duma forma mais visível dada a situação política que vivemos.

Fruto do acordo entre o PDS e o CDS, competia a este partido indicar o Diretor Clínico para o HNM o que fez na pessoa da Dra. Filomena Gonçalves que, pelas razões já conhecidas, não ocupou o lugar. Em sua substituição foi proposto o Dr. Mário Pereira que preferiria , por ventura, manter-se na retaguarda interferindo no processo, mas com liberdade para continuar a exercer a sua clínica privada.

Ao assumir a Direção Clínica do HNM, o Dr. Mário Pereira assumirá também uma enorme responsabilidade proporcional às críticas que desferiu contra o SRS em geral e o HNM em particular, enquanto político na oposição, o que o obrigará a uma dedicação constante , com sacrifício da sua clínica privada.

Terá, agora, a oportunidade para tentar resolver os problemas que enunciou e, a bem da população e dos profissionais de saúde, oxalá consiga.

Para isso, não basta ter conhecimentos teóricos sobre o tema, mas igualmente ter os meios e os modos para poder implementar as medidas necessárias à sua resolução.

Os meios não dependem só de si mas estou convencido, no que à tutela diz respeito, que tudo fará para os proporcionar. Tenho alguma reserva quanto à forma como quererá e poderá concretizar esse projeto. Espero, sinceramente, ser agradavelmente surpreendido nesta sua difícil tarefa.

Como Diretor Clínico, não poderá fechar os olhos a alguns comportamentos enraizados ao longo de anos, terá de contribuir para a extinção de focos de instabilidade que bem conhece, resolver diferendos entre colegas, compatibilizar interesses aparentemente antagónicos. Tudo isto e algo mais, antes de poder por em prática o seu próprio programa de ação que só terá sucesso num clima de tranquilidade, respeito e equidade entre os seus pares.

Do sucesso da sua atuação dependerá muito a qualidade da saúde na Região, mas não só.