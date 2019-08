Dicas para poupar água

Sou leitor do Diário de Noticias e ao folhear encontrei num pequeno espaço, dicas de como poupar água potável. É verdade que há muito desperdício de águas e é necessário lembretes para a população em geral. No entanto; sei que muitas pessoas irão concordar comigo. A Água nunca falta, vai uma e vem outra. Os lençóis de água que existem são sempre os mesmos, nunca secam. Por mais furos que se façam essa água que brota vem sempre dos mesmos lençóis Se dão mais um furo, não julguem que essa água foi mais uma descoberta. A água desse novo furo é pura água dos mesmos lençóis.

Falo através dos meus conhecimentos, não existe falta de água. Existe sim falta de planeamento, conhecimento e gerência.

Aplico este dicionário pelo seguinte facto:

O aconselhador que proporcionou tais dicas deve estar desatualizado ! Banho de banheira cheia; com este calor (não estamos no Polo Norte) fechar as torneiras enquanto escova os dentes, tem alguma lógica, é desperdício, sim tudo o que produz desperdício deve ser aproveitado.

Agora no que respeita á garrafa de areia dentro do depósito (pelo amor de Deus) este conselho não se dá a ninguém !! A Garrafa com areia não vai ajudar em nada, vai fazer volume e pelo contrário vai prejudicar o funcionamento do autoclismo e daí até poderá ajudar a prender a “boia” e ficar a derramar uma noite inteira e aí então há desperdício !

Repare, o “instrumento” que faz funcionar a quantidade da água dentro do depósito +ou- chama-se “FLUTUADOR” e não garrafa de areia, este vem preparado com regulador para deixar a quantidade certa de água que o consumidor necessita gastar. Quem tem conhecimentos de canalizações....sabe bem disso.

Penso que a pessoa que ofereceu tais dicas não o fez com maldade. Tem pouco conhecimento desta matéria naturalmente. Morrendo e aprendendo !