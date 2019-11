Numa palestra do PEN em Melbourne, descobri que 15 de novembro é o “Dia Internacional do Escritor Prisioneiro”. Por que diabos precisamos de um dia assim? Deveríamos celebrar dias divertidos como 15 de janeiro, dia do sorvete de morango, 21 de janeiro, dia da apreciação do esquilo ou, mais importante, 27 de março, dia da paella espanhola e meu aniversário. O mundo deve se concentrar em coisas positivas e prazer.

Ah, se fosse assim, mas a realidade é que, enquanto me sento em casa digitando isso depois do meu bom café para reviver meu cérebro cansado, há centenas de escritores trancados na prisão ou tratados ainda pior e em muitas ocasiões, mortos. Vale Jamal Khashoggi. Os números são um pouco vagos, pois os países que fazem isso nem sempre são os mais abertos a exames e revisões. Não preciso me preocupar muito com isso, pois estou em um país seguro, na Austrália, que trata principalmente seus jornalistas, embora tenha havido algumas operações policiais recentemente.

O PEN é uma ‘Organização de Escritores’ que promove a literatura e, mais importante, defende a liberdade de expressão, algo que deve ser um direito para todos e quando é negado, deve ser convocado e contestado. Existem muitas pessoas por aí com muitas opiniões e eu discordo de muitas delas, mas a citação “Eu desaprovo o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la” deve ser a base do comentário moderno. Todos nós precisamos falar de uma maneira civilizada que será ouvida pelos líderes e apoiada pelo público. Um dos problemas é que o público em geral apóia isso, mas pouco faz para garantir que isso aconteça.

Passe o dia fazendo algo positivo, para que possamos passar o dia de uma maneira mais divertida. Também é o Spicy Guacamole Day e se esse fosse o dia todo, o mundo seria muito melhor.

Dennis Fitzgerald