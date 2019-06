Apesar da propaganda enganosa deste Governo que diz sermos um país das maravilhas, todos os dias somos confrontados com situações surrealistas em pleno ano 2019 d.C. e fazendo parte da UE como seu Estado-membro. A última, e que se vem repetindo ano após ano, alerta-nos que as maternidades, por falta de pediatras e anestesistas, vão ter que encerrar entre os meses de Julho e de Setembro. Para disfarçar o problema, o Ministério da Saúde, já habituado a políticas de cativações impostas pelo congénere das Finanças, solucionou o problema na capital, encerrando rotativamente as maternidades. Se isto não der resultado, não nos devemos admirar se vier a ser legislado que a fornicação nos nove meses que antecedem aquele período de carência da falta de pessoal, seja praticada também com restrições e sempre que possível com recurso à abstinência e cativações. Fornicar sem limitações, só é permitido ao Governo que nos fornica 365 dias e, como diria alguém, às noites também. Para quando um provedor que nos defenda deste pernicioso assédio silencioso? E já que há dia disto e dia daquilo, que tal o “Dia do fornicado”?