No dia 21 do corrente mês celebra-se o Dia da Cidade do Funchal. Por carta régia do Rei D. Manuel I do dia 21 / 8 / 1508, o Funchal foi elevado a cidade.

A História diz-nos que os primeiros povoadores aqui se instalaram em 1425. Tomou o nome de Funchal por haver muito funcho neste lugar.

Funchal por ser Funchal

Tem muito acampamento

Tem o nome de Funchal

Por ter funcho nalgum tempo

Feiticeiro do Norte

O Funchal é o principal município da RAM, aqui se instalou Gonçalves Zarco com a sua família, por ser o lugar mais aprazível, com uma grande baía acolhedora para os barcos.

Mouzinho da Silveira, em 1832, fez legislação sobre os municípios : Câmara Municipal com um Presidente e vários vereadores. Com a lei da República nº 88 de 7 / 8 /1913, as Câmaras Municipais passaram a ser constituídas por dois órgãos separados: o senado municipal e a comissão executiva. O senado municipal era o órgão deliberativo, constituído por vereadores eleitos directamente. A comissão executiva era o órgão executivo municipal, constituído por vereadores eleitos pelo senado, de entre os seus membros.

O código administrativo de 1936 transformou as câmaras municipais num órgão apenas executório. O órgão deliberativo passou a ser o conselho municipal. Mas o mais limitativo é que não havia eleições para as câmaras municipais. O Governo nomeava o presidente da câmara e os vereadores, que eram nomeados ou escolhidos pelo presidente. (não tenho a certeza como eram escolhidos os vereadores)..

Mais: Ao contrário do resto do país, não havia juntas de freguesia na Madeira nem no Porto Santo. Segundo consta, Salazar teria dito que não havia homens bons no Arquipélago da Madeira. Parece que foi um castigo por ter havido a Revolta da Madeira contra o Regime em 1931.

Foi na sequência do 25 de Abril de 1974 que a Nova Constituição Portuguesa alterou a Lei do Estado Novo e, a partir de 1976, as Câmaras são compostas por um presidente e vários vereadores, como órgão executivo e a Assembleia Municipal como órgão deliberativo. E são todos eleitos por sufrágio directo.

Mas foi preciso chegarmos a 2013, em que uma coligação de partidos ganhou as eleições autárquicas no município do Funchal, para que todos os partidos com assento na Assembleia Municipal usem da palavra no dia da cidade, assim como o presidente da Câmara e representantes da ALM e do governo da Região Autónoma da Madeira. E chegou a democracia.