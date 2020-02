Muita coisa há ainda por fazer. Não quis deixar de recordar na imagem da nossa cidade que ainda perpetua algumas das triste recordações de tão grave tragédia. Os muros de suporte da Rib. de João Gomes, os passeios adjacentes e muita outras coisas ainda estão por recuperar, mas os subsídios da lei de meios e os apoios dos vários sectores já desapareceram. Não estarão à espera de outra catástrofe de semelhante dimensão para fazer recordar esta bem recente? Hoje lembrei-me de ouvir uma musica de uma banda britânica formada em 1967 de seu nome Ten Years After ( Dez anos depois) onde um dos seus maiores êxito intitulava-se de; I’d love to change the world. ( Eu adoraria mudar o mundo). Será que em dez anos, como gostaria ter podido ver realizado esse sonho. 20/02/2010 a 20/02/2020. Uma mensagem de paz às vitimas e seus familiares.