Desmistificar as corridas de touros, resposta a Henrique Costa Neves

Diz o Sr. Henrique Costa Neves a dada altura do seu artigo: “Quem por vontade própria tem todo o direito a assistir a touradas”. E mais à frente reforça: “Cada um assiste àquilo que quer, faz parte da liberdade individual”.

É algo que tem sido dito e repetido inúmeras vezes pelos aficionados da tauromaquia. Ora, gostaria de referir o seguinte: Desde logo, o direito à cultura encontra-se inserido na Constituição (art.º 73.º e 78.º) entre os direitos económicos, sociais e culturais, e não entre os direitos, liberdades e garantias do título II. Mas mesmo os direitos liberdades e garantias podem ser restringidos, nos termos do art.º 18.º da Constituição. Como se refere no acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 10/03/2010, processo n.º 046262, disponível em www.dgsi.pt “Não existem direitos fundamentais absolutos”. No mesmo sentido aponta o acórdão do Tribunal Constitucional n.º 403/2015. Ora, se até os direitos liberdades e garantias podem ser restringidos, dentro dos condicionalismos previstos na lei e da Constituição, por maioria de razão os direitos económicos, sociais e culturais, como é o caso do direito à cultura, também o serão, sendo que neste caso essas restrições não estarão sujeitas às limitações previstas no art.º 18.º da Constituição.

Pelo que sempre que esses direitos colidirem com outros direitos, devem ceder perante outros direitos ou princípios e valores éticos.

Para já não falar no facto de ser muito duvidoso reconhecer-se a tourada como cultura, tendo em conta as questões morais e éticas que a mesma suscita. Naturalmente que não gostamos todos do mesmo (posso gostar de teatro, mas os meus colegas preferirem futebol). Mas não é disso que aqui se trata... É mais do que isso. A cultura, no verdadeiro sentido da palavra, deve ser consensualmente aceite pela sociedade (eu posso não gostar de futebol, mas aceito e acho normal que os meus colegas gostem de ver). Por natureza, um “desporto” ou “actividade”, como queiram chamar-lhe, que tenha por base a violência e que levante questões éticas e morais, pelo menos para boa parte dos portugueses, não deve ser considerado cultura.

Lucília Ferreira