Desinfecção em corropio

Não há creche nem Jardim de infância que não afirme que está tudo desinfectado e preparado para receber as crianças com a idade apropriada.Todas já lavaram e relavaram com os produtos mais indicados que o Comércio vende e agradece a compra. Já passaram esfregona, vassoura e pano crú, serapilheira e algodão, para verem aprovados os seus espaços em tempo recomendado e até forçado, e dependuraram balões à entrada para contentar a criançada, que irá dar que fazer aos educadores e preocupar os pais. A Infância vai assim dentro de dias ficar exposta ao que vier acontecer e sob a protecção do que Deus quiser. As inspecções a tais instalações só teoricamente estão preparadas, para que os pais corram a colocar os filhos dentro das medidas e dos mil cuidados exigidos. Porém sabemos que também pela Páscoa toda a gente se preocupa em lavar a frente da casa para receber o Senhor, mas passada a festa e o cortejo, tudo volta ao princípio. As ruas voltam a encher-se de lixo e de água putrefacta e mal cheirosa. A retirar o côdeo acumulado. Lá se espaçam as limpezas, até que voltam passados dias e meses. Lá se vão os desinfectantes porque a verba está confinada a uns meros trocos e já não dá para mais lixívia nem sabão. Renovam-se protestos. Depois voltam os despejos dos penicos, não na calçada, mas nas sanitas mais disponíveis para qualquer rabiosque se servir. Com ou sem vigilância que por lá ande à solta e mais atenta. Estamos em Portugal, não se esqueçam, que gosta de “fachadas” limpas para impressionar inocentes, velhos e de tenra idade!