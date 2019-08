Foi com grande desgosto que acompanhei o desenrolar do vasto incêndio de Gran Canaria. Conheço e já percorri vários “senderos” daquela ilha. Apreciei as pitorescas vilas do “cumbre”. Visitei magníficas florestas e bosques indígenas. O fogo, que afetou mais de 10.000 hectares e obrigou à evacuação de 10.000 pessoas, só foi controlado ao final de 5 dias. Uma irresponsabilidade que tomou proporções dantescas devido ao calor elevado, humidade baixa e vento forte, muito semelhante ao que aconteceu na Madeira em 2016. 800 bombeiros e 16 meios aéreos, nada puderam fazer para suster o avanço das chamas. O que foi destruído, levará anos, senão décadas a recuperar. E, tudo isto, numa ilha onde o gado é utilizado para “limpar” matas... Desde quando é que o gado evita incêndios? Caiem, assim, por terra os argumentos daqueles que defendem o regresso do gado às serras da Madeira como forma de acabar com os incêndios e que até pastores canários trouxeram, julgando que nos ensinavam alguma coisa. Aliás, quem tem memória, sabe que os maiores incêndios na Madeira ocorreram quando as cabras e ovelhas eram às dezenas de milhar nas nossas serras. Aceito que se possam transformar em pastagens, áreas de média altitude, confinantes às zonas urbanas, atualmente cobertas de eucalipto e acácia e onde a maioria dos fogos começa. Agora, o regresso às zonas altas como defendem certos políticos na sua cega caça ao voto, locais em que é necessário recuperar a vegetação nativa como forma de preservar a nossa biodiversidade, de aumentar as reservas de água e de recuperar os solos degradados por séculos de pastoreio, em nada contribuiria para reduzir os incêndios, levando sim, ao aumento da erosão dos solos e consequentemente do risco de aluvião e de destruição das zonas baixas, onde vivem milhares de madeirenses.