Descoloniza!!!

Assistimos a uma loucura colectiva e alguns OBREIROS, armados em líderes, apenas dividir para reinar e com isso facturar. Portugal, nunca foi um país racista, embora existem portugueses racistas uns brancos outros pretos e pelo meio os mestiços, estes últimos com tanto branco a querer imitar nas praias a trabalhar para o bronze. Portugal colonial foi um país propedêutico, ofereceu uma língua e inclusive construiu identidades de países, que eram bem melhores, como províncias ultramarinas, que aquilo que hoje são como independentes. No início eram terras disputadas por tribos, a sua identidade e rivalidades tribais eram de certeza mais racistas entre si, não fossem eles os intermediários dos negreiros esclavagistas. Mas durante mais de quatro séculos de presença portuguesa e desenvolvimento desses países, nomeadamente Angola e Moçambique, os russos com a ajuda dos cubanos delapidaran as riquezas e contribuíram para a destruição dos mesmos, hoje são países de miséria, dependentes de uma dívida externa monumental completamente vendidos á corrupção e a oportunistas internacionais apenas focados nas riquezas e numa mão de obra mal paga, disponível e escrava. São agora independentes como queriam, expulsaram e mataram colonos, alguns com raízes de quatro seculos, países aos quais Portugal lhes ajudou a construir uma identidade e lhes ofereceu uma lingua: a metrópole nunca foi mais esclavagista nem racista como os que agora governam em nome dos interesses dos outros que lhes dominam a economia e finanças. Porque vem agora alguns para a metrópole, para o país que os “colonizou” durante séculos!!.. Então lutaram para quê? Destruíram e mataram brancos e negros, os negros portugueses soldados do exército português. Vêm para Portugal e querem a nacionalidade portuguesa, aqui há algo que não bate certo. Expulsaram os portugueses num processo de descolonização vergonhoso, onde os principais obreiros comunistas e socialistas em Portugal ajudaram a destruir e a matar portugueses brancos, negros e mestiços; os mesmos socialistas e comunistas que hoje abrem o acesso á nacionalidade portuguesa de forma vergonhosa e irresponsável. Temos depois claro os extremos no país a fazer das suas, organizados, e todos a querer facturar. O objecto social a explorar é o racismo, instalar o facilitismo no acesso á nacionalidade e aos benefícios sociais que devem apenas ser dos portugueses e dos contribuintes portugueses, independentemente da cor, mas por direito histórico próprio e não apenas por “desembarque” na praia ou asilado, nunca para se proteger alguém da violência no seu país português tem de se tornar, e se esse for o caso, deverá primeiro provar merecimento. Agora esta do “descolonizar” e a violação de estátuas e referências á nossa história só mesmo vindo de ignorantes e criminosos. Assim temos de agir e o estado português agir em conformidade pela soberania e segurança da nação e dos seus cidadãos.Basta, de tanta cobardia. Temos portugueses na miséria e pobres o país não pode continuar a sustentar convidados apenas porque uns lhes venderam ou ofereceram a nacionalidade mesmo no contexto dos vistos Gold, Portugal não está de saldo. Agora somos todos, para alguns, convenientemente, racistas. Não, não somos. Cometemos erros...quem está livre deles, ninguém.