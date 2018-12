A geringonça começa a desengonçar-se. Depois dos sinais dados pelo BE veio o PS confirmá-lo com as declarações de António Costa (AC) e Carlos César (CC) afirmando que não querem BE e PCP num futuro governo, o que é extraordinário para quem há tão pouco tempo tecia elogios aos parceiros da geringonça, e considerando-os “pouco preparados para entender a governação”, o que representa um autêntico atestado de incompetência. Ao PS interessa rebentar já com a geringonça pois chegou a hora de cada um por si tentar aproveitar ao máximo os hipotéticos créditos da política eleitoralista, populista e do faz de conta para tentar enganar os portugueses, levada a cabo durante esta legislatura e para isso BE e PCP são agora meros empecilhos. Isto era previsível, mas não tão cedo ainda antes da aprovação do OE 2019. Tanto o BE como o PCP estão “presos” pelos acordos no âmbito da geringonça pelo que se não aprovassem o OE 2019 o PS apressar-se-ia a imputar-lhes as culpas disso e do incumprimento dos acordos. Assim tanto BE como PCP tiveram de engolir sapos e aprovar o OE. Uma coisa é certa ambos foram já descartados pelo PS. Estes parceiros da geringonça merecem-se bem uns aos outros, coniventes que são numa política focada em tentar branquear o governo PS de Sócrates que levou o País à beira da bancarrota, obrigando os portugueses a sofrer as agruras de uma austeridade brutal, face ao acordo celebrado entre o governo PS o FMI e a troika, o que nos tornou um País intervencionado e retirou soberania. AC anda pelo País a “festejar” realizações e investimentos públicos (IP) que ninguém descortina, esquecendo catástrofes como os incêndios, ruturas e falta de pessoal no SNS, falta de efetivos e meios na PSP, outras polícias e nos Tribunais, estruturas ferroviárias e viárias em estado lastimável com estradas a colapsar, fruto dos cortes em IP do governo PS com os agora descartados BE e PCP. Após estes quase 4 anos de governação o nível de IP é inferior ao do anterior governo!