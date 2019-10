Depois de ter votado PSD nas eleições regionais com o pensamento que podíamos contar com um governo equilibrado e assim melhor que uma geringonça Madeirense, agora vejo que vamos ter uma mini geringonça com o resultado de ter ainda o maior governo de sempre. Tudo para dar impressão que somos uma terra rica, com mais carros pretos para os nossos governantes que se crêem importantes ou até muito importantes. Logicamente que para cada governante irá uma equipa de luxo.

Os que foram afastados agora vão para tachos de luxo e pergunto ainda, além de terem sido governantes eles que qualificação têm no seu currículo para liderar essas empresas?

A RAM tem aproximadamente 250.000 habitantes. Assim equivalente a uma pequena cidade em Europa. Não é altura dos nossos governantes enfrentarem a realidade ajustando os serviços públicos pagos com nossos impostos à dimensão da nossa região?