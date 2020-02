Desacertos

A degradação das condições de saúde no S.R.S., o défice de recursos humanos médicos (saída de muitos para o privado) ,défice de recursos materiais e físicos têm conduzido a população a um estado de inquietação geral e até a um certo medo de procurar as unidades de saúde pública.

Como se não bastasse ,o recente “pequenito (?) escândalo “no SESARAM abalou o nosso pacato burgo e colocou alguns “santos”bem colocados a nível político em estado de choque.

Ignora-se uma das partes,aceita-se todas as exigências e condições impostas pela outra, e faz-se o “negócio”.

Não está em causa, sequer,o possível mérito de algumas propostas.O que está em causa é o princípio de querer tudo decidir unilateralmente,com a prepotência do “eu quero,eu mando eu posso”. Há que eliminar impecilhos,desviar os escolhos e aplicar a política do facto consumado. Sem qualquer margem a discussão de interesses /assuntos /problemas que abrangem toda uma comunidade que,a breve prazo, sofrerá os danos colaterais.

Todos os dias somos confrontados com mentiras (serão inverdades?) tentando impor as suas razões nesta sociedade predatória, em que o salve-se quem puder passou a ser regra.

Já não nos comovem os inflamados discursos em nome da moral, da ética e da lealdade, nem a participação em todos os actos religiosos da paróquia, porque não passam de conversa fiada. A incúria encontrou na incompetência uma poderosa aliada e,entretanto, a credibilidade em agentes políticos, Instituições e organismos públicos atravessa as ruas da amargura. Tanto faz que anda mas não anda, ou anda no sentido inverso; tantos novos (en)cargos e outras tantas benesses com que se sustenta um clientelismo crescente (desde as capelinhas às catedrais) da administração pública, reflectir-se-á, a breve trecho,num pesado ónus para a parcela da população que paga sempre a factura.

Porque, como bem diz o povo, “não há almoços grátis”.