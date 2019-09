Depois pode ser tarde

Obrigado por poder ainda manifestar a opinião de um cidadão livre. Esta será a derradeira oportunidade para nos debruçar-mos seriamente na hora de decidir aquilo que irá ditar mais quatro anos de actividade política. Muito se tem dito à volta desta situação, mas a grande realidade é que: as campanhas milionárias saíram à rua, as promessas continuam, a corrupção alastra, o país degrada-se e o povo descontente teima em não se manifestar pois já não acredita neste modelo de regime que ainda querem continuara a denominar de democracia. Os corruptos é que escolhem os seus representantes, quando esses deveriam ser numa democracia autêntica e verdadeira os representantes do povo. Mas infelizmente esse mesmo povo que passa quatro anos a protestar, continua a engolir promessas e não se revoltar verdadeiramente, participando massivamente num acto eleitoral que à partida parece viciado, mas que não é mais do que a manipulação de um povo ingénuo e que teima em manter aquilo que à muito deveria ser alterado. Nas últimas legislativas, mais de metade da população virou as costas ao acto eleitoral; Porquê? repara que quase nenhum partido evoca o combate à corrupção e a abstenção, votar contra quem achamos que não nos representa verdadeiramente, o substituir legislação após legislação até que os políticos se apercebam que afinal o que queremos é transparência, equidade e verdade. Quando é que abstenção será símbolo de protesto num regime onde os abstencionistas são ignorados e «engolidos» por minorias que representam os interesses instalados. Grande parte dos partidos políticos estão infestados de gente que a troco das promessas continua a explorar, e a servirem-se da democracia que a liberdade ainda consagra. Porque sem escrúpulos sequestraram a democracia, legalizaram o roubo e compram a dignidade de um povo incauto. Se estás bem, vota nos mesmos, se estás decidido a mudar muda, mas se estás revoltado não fiques sentado, manifesta a tua repulsa votando massivamente em partidos que não tenha feito parte do governos anteriores, bem na República como na Região. Votar num partido pequeno, não é símbolo de derrotismo, mas sim de descontentamento, pois partido político não é clube de futebol onde tenhamos que ser adeptos dos maiores, para vencer sempre. Se deixares comprar a tua dignidade com promessas falsas, lembra-te que estarás durante mais 4 anos a pagar a tua ingenuidade. Se não votares não terás direito nem sequer a protestar, pois deixas-te em mãos alheias o futuro político da tua terra. Na cabine de voto não terás com certeza ninguém a te vigiar e a te pressionar, consulta a tua consciência e põe a inteligência a funcionar. Vota consciente de que da tua decisão dependerá o futuro de todos os teus familiares e amigos, pois os políticos do regime esses irão defender os tachos a todo custo, nem que tenha que pagar agora pela tua ingenuidade, depois irão reaver o reembolsos da tua ignorância. Porque a corrupção não se combate com abstenção. Qual o sol nasce é para todos, não fiquem à sombra de outros a decidir. Pela vossa saúde e bem estar vamos defender uma vez mais a liberdade que é de todos. Votar por quem defenda a verdade, pois a verdade terá de vencer....