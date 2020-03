Depois dos cheques “carecas”, chegaram os cartões “carecas”

Com certeza já ouviram falar do cartão “Kit de Bebé” que existe desde o inicio de 2019 como incentivo à Natalidade, e que em pompa e circunstância o nosso Secretário Regional da Saúde, Dr. Pedro Ramos, foi entregar ao Bebé do ano, no dia 1 de Janeiro de 2020.

Fiquei feliz por saber desse novo incentivo como pai em segunda viagem, mas fiquei triste porque a minha filha nasceu no dia 4 não no dia 1 de Janeiro e não fui a tempo de receber igualmente um cartão pelas mãos do Sr. Secretário.

Sinto muita pena, até porque o meu cartão, mais de dois meses depois ainda está “careca”... é como aqueles cartões de estudante que havia antes, que na verdade não serviam para nada, ou existiam para um dia mais tarde relembrarmos uma foto nossa com borbulhas de adolescente.

Mas tentei informar-me do cartão “Kit Bebé Careca” (pelos vistos, quando chegar o plafond, será Kit Adolescente) que me facultaram na secretaria do 4º andar do Hospital no valor de 500€ e na dita secretaria, a administrativa que estava lá disse que só podia ativar, quando houvesse ordem de “cima”.

Não sei quem é esse “de cima” para poder reclamar, pois já mandei emails para tudo o que é departamentos, divisões, sub-divisões, salas, até para a copa do Hospital já mandei um email, mas até agora nada, pois com certeza têm mais (pratos) que fazer do que mandar um email de volta.

No meu primeiro filho, em 2017, eu recebi o subsidio de Pré-Natal (dado antes de nascer) quando o meu filho já dava os primeiros passos e agora, com a minha filha, tenho um cartão de 500 “paus”, onde acho que para os conseguir vou ter que ir à fazenda do meu pai os recolher.

O meu pai agradece, pois assim já não é preciso mandar lá ninguém limpar antes do Verão dos incêndios.

A particularidade dos 500 “paus” é que têm que ser gastos numa farmácia, até a criança fazer um ano. Comprando com o meu dinheiro as vacinas não comparticipadas, como já tenho feito, aviso que quem precisar de fraldas e outras coisas contacte-me, pois em menos de um ano vou ter 500€ para gastar em fraldas e cremes.

Mas garanto que vou gastá-lo até ao último cêntimo, nem que tenha que arredondar a conta com rebuçados.

Um conselho ao Governo, que devia ser exemplo e no entanto é responsável pela falência de tesouraria de muitas empresas e famílias por incumprimento de prazos, façam um favor ao povo. Quando tomarem medidas, ao menos tratem de ver se elas são exequíveis ou não, pois os vossos subsídios e subvenções vitalícias com certeza não vêm em cartões, ainda para mais em cartões “carecas” à espera de uma ordem de “cima”.

Ahhhh, e telefonem-me por favor quando os 500 paus estiverem disponíveis. Obrigado.