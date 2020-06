Venho por este meio fazer um desabafo sobre o desinteresse e a incapacidade por parte das entidades competentes, para resolver uma situação de uma casa abandonada, que está a ser ocupada, sucessivamente, por pessoas, que não o seu proprietário e que também tem ignorado por completo a situação. Há cerca de 2 anos, a casa situada na Rua Nova do Pina, n.º 8, Freguesia de Santa Luzia e que estava em obras, foi embargada pela Câmara Municipal do Funchal, não tendo sido as obras retomadas desde então. Foi ocupada há cerca de um ano e meio por sem abrigos e desde então o sossego terminou nesta rua. É um entra e sai constante de pessoas estranhas na casa a qualquer hora do dia e noite. De há algum tempo para cá existe venda e consumo de droga.

Nesta rua e em frente a esta casa existe um infantário pertencente à Cruz Vermelha!!!!

A Câmara Municipal tem conhecimento da situação, a Junta de Freguesia de Santa Luzia também, mas nada foi feito no sentido de resolver a situação. Até a PSP, chamada já muitas vezes ao local, já nem entra no local, como aconteceu no dia de hoje. É esta a segurança que se quer para a cidade? Mais denuncio a falta de responsabilidade do proprietário desta moradia, que por não viver no local, não está a sofrer quaisquer consequências!!! Uma vergonha e que está a se tornar insustentável para os moradores desta zona que não sentem qualquer segurança, além de também representar um perigo para a saúde pública dado que não existem quaisquer condições de salubridade.