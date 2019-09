Democracia de compra e venda

Sou um eleitor que domingo participa na chamada democracia da Madeira, a máfia no bom sentido camuflada.Não votamos em ideias, programa de governo ou argumentos, votamos no circo, nas fotos dos queridos e nos manhosos à sombra, não dão cara mas aparecem eleitos.

Os DDT compram alguns partidos, metem dinheiro nas campanhas e enfiam os seus boys nas listas para corroer e fazer fretes no GR e no Parlamento. Os partidos, por sua vez, dão preferência a carneiristas, ceguinhos, pedrados, rameiras e ainda compram o eleitorado. O todo-poderoso é mais refinado, usa o dinheiro público e “privado”que um dia pagaremos, já diz um DDT. É festas, beberetes, vouchers e suplementos no ordenado para alguma função pública, as assistentes sociais que levam velhinhos a votar, a pratica da injustiça onde dá votos. Toda gente é honrada mas se a máfia no bom sentido bater à porta aproveitam-se, até alguns jornalistas que têm a deontologia dos terroristas

Nas Regionais votamos para uma lista única, não é como nas Autárquicas. Os partidos é que dispõem os candidatos segundo a importância que dão a cada concelho. Lançaram um boato na Calheta, dizem que não votar na bipolarização é voto perdido? Como na terra manda o “banquetes”, naturalmente que só há um partido capaz de receber o voto. Coincidência!

Olho para as sondagens e pergunto onde andam os irritados com o sistema, os ferrenhos do ferry, os perseguidos na Função Pública, os pobres, os gozados nos concursos públicos, os Miras com neurónios assentes. Há assim tantos comprados e promessas?

A Igreja tem um bispo com os respectivos mas depois há uns padres que parecem minhocas na fruta. Vimos comícios em adros, coretos e até com luzes de arraial acesas para dar mais vida ao comício. Há castigo ou a igreja vai receber obras?

Se houvesse rusga ou auditoria séria tinham que ampliar a Cancela. Quando o regabofe acabar vai ficar a factura para plebe da máfia no bom sentido, vão devolver os presentinhos com um corte no ordenado. Eu não esqueci as Regionais da era “Madeira Estaleiro” que deu a dívida escondida. Imagino a arrogância da Renovação se o eleitorado diz que estão certos, era de fazer Inquéritos Parlamentares para eliminar os infiéis.