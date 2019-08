Deixem as árvores em paz!

Recentemente, só leio e constato nos locais abates de árvores.

Que atentado ao meio ambiente e à beleza de qualquer cidade ou local!

São pessoas sem cultura e sem sensibilidade para a importância da sustentabilidade ambiental que ditam o abate de árvores, culpando-as por tudo e por nada e, o pior, é que as entidades procedem a cortes como se este tipo de pessoas tivesse conhecimento para emitir opiniões nesta matéria. Que tristeza !! Este não é um problema atual, pois já se regista desde o começo da autonomia o quão está a ser relegado o meio ambiente em prol do betão!

Todas as cidades do mundo estão a ser arborizadas ( o que as torna lindas !!) na Madeira ainda se anda ao contrário da tendência generalizada! Só na Madeira é que as árvores são culpadas por todo o mal em redor! Por favor, senhores governantes, plantem árvores por todo o lado, devolvam à Madeira a sua beleza, as suas árvores ou que nome se passará a chamar a ilha ?

Tanto atentado ambiental que me deixa revoltada e não consigo já estar calada. Os vales com aquelas britadeiras, picos cheios de casario... plantem árvores e tapem os erros cometidos há tanto tempo !

Se precisarem de voluntários, arregaço as mangas para ver a Madeira bonita de novo!

Maria Luísa B. Fontes