Acabo de ler que o futuro Secretário Regional do Turismo e Cultura será novamente o Dr. Eduardo Jesus. Boa escolha, até porque sempre mostrou estar devidamente preparado para desempenhar o cargo a contento da Madeira e dos Madeirenses. Agora não consigo entender como é que ele consegue “engolir” este convite de quem há dois anos a esta parte o despediu da forma que foi e basta ver a sua indignação nas páginas deste Diário à época e agora aceita novamente ser Secretário. Por onde anda a sua coluna e a sua dignidade? O poder vale tudo? Ajuste de contas? Com que cara entrará no seu ex-gabinete e naquele edifício onde depois da sua saída se veio a saber, contado por muitos, o ambiente que ali se vivia de terror e gritos? Enfim, no fundo tudo isto é muito triste e este Governo que no essencial é uma manta de retalhos para satisfazer clientes e clientela julgo que pouco ou nada beneficiará os Madeirenses . Reparem, mais 2 secretarias regionais só para calar e comprar os meninos do CDS!? Nem falo nas competências técnicas de nenhum deles para o cargo... E a casa da democracia ?! Nem quero acreditar no que tenho lido. Está tudo louco?! Os madeirenses votaram, portanto, merecem o que lhes está a acontecer. Aos governantes um pedido: dêem-se ao respeito! Mas vejo e temo que é pedir muito.