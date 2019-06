Não tenho por hábito escrever cartas do leitor sobre as situações que me incomodam, especialmente porque sou da opinião que os problemas deverão ser resolvidos em sede própria e não no lavar de roupa suja na imprensa. Desta feita e por uma vez, permitam-me fugir aquilo que é o meu registo e modo de viver, porque cheguei a um ponto, em que acho que o limite do razoável já excedeu há muito, aquilo que seria admissível, e deixo para a posteridade esta minha opinião escrita, para que seja de uma vez percebido que o meu silêncio na maior parte das situações, não serviu para o vulgar “quem cala consente”, mas sim para que fosse percebido que no silêncio, reside na maior parte das vezes, as respostas que tanto ansiamos.

Então permitam-me fazer uma declaração de interesses:

Eu, Eulália Perestrelo Remesso, Contabilista Certificada e Coordenadora Administrativa-Financeira da Santa Casa da Misericórdia de Machico, nascida na Maternidade da Santa Casa da Misericórdia de Machico em 1972, declaro ter todo o interesse pessoal em trabalhar numa Instituição onde as pessoas conheçam a história passada, para que possam viver um futuro sem achincalhamentos públicos, sem repressões e sem vinganças pessoais, com uma equipa de trabalho, cujos valores passam por Dedicação, Disponibilidade e Transparência (DDT).

É do meu interesse reforçar, e que todos saibam, a ligação que tenho a uma Instituição secular que me viu nascer, e à qual não voltarei costas como muitos esperam. Não me movem interesses políticos, interesses pessoais nem tão pouco sedes de poder como alguns alvitram. Move-me um espírito de missão e de salvaguarda de princípios éticos desta Instituição na qual exerço esta minha profissão há quase 20 anos.

O meu interesse é, e irá ser sempre um: trabalhar diariamente com uma equipa de excelência, e que tudo tem feito para erguer uma Instituição e fazê-la perdurar para os próximos séculos.

Bem-haja aqueles que continuam a acreditar.