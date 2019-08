Deboche nas escolas

“Das armas e dos barões assinalados”, agora e aqui na ocidental praia lusitana, os insignes responsáveis pelo mistério da des/educação, já não preocupados com programas sérios, daqueles que se praticam em países desenvolvidos, normais e cultos, fazem girar todo o seu empenho no sexo, ou melhor na depravação sexual e, é tal a urgência que, em pleno agosto, mês de férias para pais, professores e educadores, aprovam e enviam para as escolas o Despacho nº 7247/2019, o qual visa implementar casas de banho mistas, quer dizer, cada jovem ou criança pode optar por ir fazer as suas necessidades à que quiser e com a qual se identificar sexualmente.

Isto para além de ser ridículo, aberrante e perigoso, é puro terrorismo sexual, e quem já entrou numa casa de banho duma escola pública pode avaliar da dimensão desta decisão. Perversão, deboche, por isso, dezenas de milhares de pessoas assinaram uma petição exigindo a retirada do dito Despacho.

Sabemos que alguns governantes são marionetes de ideologias e jogos de poder muito fortes, sabemos que querem implementar estas estratégias clivantes a seu mando e sabemos também que nos acenam com falsas liberdades, enganando e afirmando que lutam pela igualdade de homens e mulheres, porém, o que pretendem é destruir as diferenças biológicas, hormonais e físicas que definem o sexo humano.

Bom senso, dignidade, valorização do ensino e respeito pela classe docente é o mínimo que um governo pode fazer em prol dos jovens, dos seus pais, avós e restantes cidadãos.

Quando no início do ano lectivo fôr levar o seu filho ou neto, vai a pensar no que ele irá sentir quando tiver de passar por situações que obrigam a atitudes contrárias ao que foi educado em casa e as consequências de tais comportamentos?

O que faz quando algo não está bem, no refeitório, nos comportamentos dos professores na sala de aula, bullying, etc?

Não toma uma atitude e vai falar com a directora de turma ou com o Concelho Directivo?

Não? Então este artigo não é para si.

Adilson Constâncio