De Real tem muito pouco!

O Caminho do Ribeiro Real, em Cª de Lobos, está sofrendo uma obra de alargamento e beneficiação iniciada já em novembro de 2017. Na altura o presidente da Câmara disse, que a dita obra demoraria um ano, mas à boa maneira d’ obras públicas, vai indo em banho maria e já lá vão 2 anos. E ainda está na vergonha que está. É um pára, arranca infernal, a população tem sofrido na pele os danos colaterais, da desorganização e falta de zelo, por parte dos intervenientes no processo. A empresa responsável José Avelino Pinto, parece não ter um plano consertado para a dita obra, num dia abrem valas numa ponta, noutro dia já abrem buracos, noutra ponta. É um abrir e fechar de valas que não se pode. Depois tem outra, estou pagando garagem para guardar o carro, e neste momento não posso usufruir, abandalharam as entradas das garagens, de tal maneira que não podemos passar. Para sairmos de casa, já precisamos de levar os sapatos de cote, com meias e tudo, caso contrário já chegamos ao carro, com os pés encardidos! Quando chove, ou quando regam, sim porque o tubo está roto, é lameiro, nesta altura é poeira solta que enterra-se os pés. Se os engenheirinhos de gabinete, responsáveis pela empreitada, vivessem no dito Caminho outro galo cantaria, como não é o caso, os outros que se lixem!

Ainda há dias enviei para a Câmara uma mensagem, a perguntar se já não faziam recolha de lixo no Cº do Ribeiro Real, estava o contentor atolado de lixo, lixo já pelo chão, parecia a Fundoa. Além de que o respetivo contentor, já lhe falta rodas, tampa, o fundo está roto. Não merecemos um novo, nem um eco ponto?! Responderam da Câmara que o responsável pela recolha é a ARM, que deveria reclamar junto a esta entidade. Que eu saiba nunca votei para a ARM. Se a Câmara, todos nós estamos pagando pelo serviço, a Câmara no papel de pagadora, é que deve reivindicar que o trabalho seja feito e bem feito e não a população.

É verdade que isto era uma reivindicação antiga da população, mas da minha parte, digo francamente que para mim, estava bom como estava. Era um Caminho estreito, como tantos por esta Ilha fora, mas com identidade. Era um Caminho de calçada típica Madeirense, depois começaram a remendar o dito, com cimento, depois veio o alcatrão, agora de calçada tem quase nada. Descaracterizaram o Caminho de tal maneira, são muralhas de betão, anteriormente eram muros de pedra aparelhada, é mais rápido o betão, dá menos trabalho e ganham milhões. É muito triste quando as autoridades competentes não fazem, o que deveria ser feito, preservar a traça Madeirense e não mutilar a paisagem com aberrações que ferem a vista. Metam gás a sério e despachem-se com aquilo, já não se aguenta com tanta fossada!

P.S. Costumo andar a pé pela Ilha, e um destes dias passei no Estreito da Calheta, e estava 3 calceteiros a fazer um quintal de pedra típica da Madeira, fiquei deliciada. Fiz questão de perguntar quem era o proprietário, era um estrangeiro. Logo vi, pela sensibilidade de manter a tradição, a traça Madeirense não podia ser gente da Terra. Os de fora querem preservar aquilo que nos distingue, os de cá só copiam modelos alheios. Admitam calceteiros para preservar as nossas veredas, caminhos e afins, que a profissão, afinal não está extinta.