De extremos; eis a questão! Mas de extrema; de extremos, estamos todos fartos; coisas extremadas, não servem propósito algum, apenas servem objectivos particulares e de grupos, que vivem da “confusão instalada”. Vêm agora falar em “hegemonia branca”, em Portugal, falam, os mesmos, que desejaram a morte a outros, precisamente por “pensarem diferente, pasme-se inclusive, por terem sido eleitos: mas que grandes democratas nos saíram na rifa. Mas então estão mal, vivendo em Portugal, façam como milhares de portugueses, emigrem. Mas ao que parece, não, é opção emigrar, porque o que está a dar “é aproveitar o que estado português oferece”; porque muitos portugueses que cá trabalham, e descontaram décadas, são muito menos apoiados que alguns, agora que reclamam de tudo, chantageiam de forma pueril, usando, inclusive, alguns apoios partidários, e sim sem vergonha, utilizam a sua cor, como moeda de chantagem. Só envergonham os seus pares. Na verdade a única coisa, que em política, se pede para ser extremada, é o ser-se de responsável, em especial, os eleitos, mandatados para “gastar”, sabendo que quem paga, “somos todos nós, o povo”.Agora de extrema responsabilidade será, se garantir saúde, a educação e o apoio social para todos, para aqueles em dificuldades, independentemente, da cor, e das opções de vida, até, de aqueles, que não precisando, um dia caíram “em desgraça social”, precisamente, pelas boas práticas de governação, dos que ajudamos todos a eleger, os mesmos que sacrificaram o povo e resgataram bancos, em vez de famílias.De extremos, o que se pede, aos governantes, é que zelem, pela segurança nacional, e se defenda a identidade nacional, assim como a nossa soberania, a nação é una e indivisível, ainda pelo que reza a actual constituição.Como se admite a um eleito, para o parlamento português desfraldar a bandeira de outro, pais, porque das duas, uma: ou foi um erro de casting ou está no gozo, em especial gozando de todos os palermas que lhe entregaram o voto, em nem falo nos episódios de gaguez, exageradamente, vindas ao de cima, a cada oportunidade de falar para as camaras., se é uma operação de marketing politico, é uma vergonha.Agora vão distrair o povo com estas discussões, é a extrema-direita, a extrema-esquerda, a carne de vaca, e a bosta, é o fungagá da bicharada, assim como o ambiente, a Greta e a “greta do buraco de ozono”, que pasme-se até diminuiu, tudo isto, a fazer alguns ganharem milhões pela exploração da ignorância de muitos: assistimos a episódios caricatos, nesta campanha, enquanto a miséria social, a fome a doença, o miserabilismo, a precariedade, e as injustiças galgam terreno, num pais cada vez mais endividado e vendido a interesses económicos estrangeiros.Despertar as massas é preciso, mas despertar do pesadelo que lhes estão vendendo todos os dias, é muito difícil, se quase impossível.

José Edgar Marques da Silva