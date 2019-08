Dar valor a quem acrescenta valor

Hoje tenho de partilhar convosco a alegria que senti ao ler uma notícia num meio de comunicação da Região, onde o SESARAM era descrito como um bom prestador de serviços de saúde. Li a notícia e só me apetecia gritar bem alto: Obrigada!!

Concordo que devemos ser críticos e intervenientes na elaboração de melhores políticas de saúde. No entanto, e desculpem-me a ousadia, as críticas sobre o Sistema Regional de Saúde dissimulam-se muitas vezes em actos políticos medíocres e mesquinhos. Colocar constantemente a Saúde da Região sob fogo, não me parece que possa acrescentar valor ou melhorar qualquer serviço, antes pelo contrário!

Quando se põe em causa a qualidade dos cuidados prestados pelo SESARAM, coloca-se em causa todos os seus profissionais. Isso é algo que, nós profissionais, não podemos nem devemos aceitar!

Uma empresa ou uma instituição não vale pela sua estrutura, vale pelos seus profissionais. A valorização e motivação dos profissionais é provavelmente a melhor maneira de obter resultados positivos. Sobre este ponto não podemos deixar de dar os Parabéns ao Governo Regional que, contrariamente às políticas nacionais, tem vindo a valorizar e a dar uma motivação acrescida aos profissionais com a negociação das várias carreiras no sector da Saúde.

Assim, desafio cada um de vós a acrescentar valor à Saúde da Região. Sim, porque elogiar é tão importante como criticar!

Afinal, o serviço Regional de saúde somos todos nós!