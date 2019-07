Da Senhora da Saúde 2

Bem. Quem teve oportunidade de ler a primeira parte deste texto, concerteza se inquirirá, mas então e depois? É que

conceptualizada a organização e tendo como primordial objectivo

a melhoria das condições físicas e a capacitação dos recursos

humanos, estamos a falar do quê no primeiro caso e de quem no

segundo. Quero com isto significar, que estruturas físicas são necessárias e quais e quantos os recursos humanos e para fazer o quê. É que a resposta a uma, condiciona de modo absoluto o que pretendemos para a outra. Simplificando. Quem é que manda construir uma casa, sem saber quem e quantos vão habitá-la? Para que tudo funcione como deve ser, ou seja, para que se

previnam promiscuidades das quais resultem, disfunção do

sistema e fluxos financeiros indevidos, há que desde logo separar as águas e assim, o que é público é público e o que é privado é privado.

O Serviço Regional de saúde é universal e tendencialmente

gratuito. Só em casos pontuais, excepcionais e com duração

limitada, o SRS poderá contratar serviços com entidades privadas

e nunca com aquelas em que trabalhem médicos que façam parte dos quadros do SRS.

O regime de trabalho de todos os funcionários do Sistema

Regional de Saúde, será , preferencialmente, o de quarenta horas de trabalho semanal, em regime de dedicação exclusiva. Os

vencimentos a auferir pelos funcionários do SRS serão

suficientemente atractivos de modo a que os melhores disputem os lugares a concurso e no fim, fiquem de fora os menos

qualificados e aqueles que, livremente, o decidam.

Perguntar-me-ão, como financiar esta decisão, assim como a

necessária formação contínua? De facto, não são só os políticos

que têm que assumir as consequências as suas atitudes. Estando garantida a assistência a toda a população por parte do sistema público, não faz sentido que o SRS participe nos gastos de quem decida recorrer a entidades privadas e deste modo, não existirá, nestes casos, qualquer comparticipação no custo de consultas, internamentos, tratamentos, exames complementares de

diagnóstico ou medicamentos. Se no SNS 40% do orçamento é

sorvido pelos privados imaginem o que se passará na Madeira

desde 1978, onde a promiscuidade em vez de ser combatida é, pelo contrário, promovida. Valha-nos nossa Senhora da Saúde.

Jorge Martins