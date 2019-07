Da Nossa Senhora da Saúde 3

Então, e agora? Que “casa” é que devemos mandar construir?

Alguns pontos prévios:

1 - Ao contrário que por aí sempre se foi dizendo, o sermos uma região insular ultraperiférica, não exige que tenhamos uma organização que se sobreponha aos rádios determinados para uma determinada população. O que necessitamos é de ter meios que em tempo útil transportem os nossos doentes para Unidades onde se encontre a expertise com necessária e suficiente experiência.

2 - Um convénio com o Serviço Nacional de Saúde que regularize agilizando, assistência imediata nos casos enquadrados por um acordo que defina o que deve fazer o SRS e o que deva ser da responsabilidade do SNS

3 - Um convénio que identifique as Unidades do SNS que devem servir de formação aos médicos do SRS com identificação de currículo de cumprimento obrigatório sendo da máxima urgência a formação dos médicos cirurgiões nas técnicas de cirurgia de ambulatório e a dos que, internistas, devam assumir a qualidade de médico gestor do doente o que, desde logo reduziria o numero de camas necessárias.

Assim definidas quem e quais serão os habitantes da nossa “casa”, estaremos em condições de convocar a Assistência Social a colaborar , resolvendo a emergente questão das altas clínicas que “abarrotam” o hospital .

Falta-me, para que todas as condições necessárias à definição das estruturas hospitalares de que necessitamos , trazer à colação aquilo de que nunca ouvi falar . É que , o sermos uma região insular e ultraperiférica , não pode impedir que os nossos doentes sejam assistidos com igual qualidade e rapidez dos que vivem em Bragança ou em Faro ou qualquer outro local do país. É por isso primordial a aquisição de um helicóptero e de um avião ambulância, capazes de transportar, nas ideais condições e em tempo útil, doentes em estado crítico para as Unidades especializadas no Continente.

Agora sim, sabemos que hospital construir, com uma grande redução número de camas e uma forma moderna, ágil mas,

principalmente, mais humana, personalizada e eficiente no tratamento dos doentes. Este hospital, seria complementado com duas pequenas outras unidades, que cobririam uma a zona leste e outra zona oeste da ilha, com as quatro especialidades básicas hospitalares (Medicina Interna, Cirurgia Geral, Pediatria e Obstetrícia), serviço de urgência permanente, apetrechadas com exames complementares básicos.

Será então necessário um milagre de Nossa Senhora da Saúde, para implementar isto?

Jorge Martins