Os automóveis com motor de combustão têm sido os bodes expiatórios da poluição atmosférica. Houve um ministro que “decretou” o fim dos automóveis a diesel sabendo-se que estes poluem cada vez menos Nox e enxofre, e menos CO2 do que aqueles que consomem gasolina. Publicitam-se automóveis elétricos ignorando o impacto ambiental das baterias que são feitas com materiais poluentes, e a corrida mundial ao lítio um mineral raro indispensável na sua fabricação cuja exploração nos países africanos que o têm é feita à custa de trabalho escravo e desrespeito pelo ambiente. Em Portugal são visíveis as 1ªs. consequências ambientais com o início das sondagens para a exploração de lítio, motivando a preocupação das populações onde as mesmas tiveram lugar. Nenhuma indústria como a automóvel foi tão escrutinada e obrigada a reduzir os níveis de poluição dos motores de combustão. Um estudo da FETA indica que bastam apenas 15 dos maiores navios de passageiros e transporte de carga para emitir mais NOx e enxofre para a atmosfera do que TODOS os automóveis a circular pelo mundo. Segundo a ZERO em 2017 as emissões apenas dos navios de cruzeiro na costa portuguesa foram 86 vezes superiores às emissões da frota automóvel que circula em Portugal. Na indústria naval usam-se motores feitos à medida para queimar um COMBUSTÍVEL DE DESPERDÍCIOS DE PETRÓLEO MUITÍSSIMO MAIS BARATO e POLUENTE do que os usados nos automóveis. Tudo para compensar os preços baixíssimos do transporte marítimo de tal modo que é mais barato enviar matérias primas dos EUA e da Europa para a China e outros países longínquos para serem transformadas em produtos que apesar das viagens de milhares de quilómetros acabam por ter preços de custo muito inferiores aos que teriam se a sua transformação e fabrico se desse nos países de origem. Assim se implementou a globalização e o consumismo desenfreado. Só que o barato de hoje sairá muito caro no futuro e a NATUREZA já se está encarregando de nos cobrar o custo justo.