Cultura é mais barata do que a ignorância

A Cultura nunca foi uma prioridade assumida pelos governos. Nem por este, que trouxe alguma esperança, já que tinha um poeta como ministro da Cultura. A actual ministra continua a navegar na escassez orçamental, sem rasgo. O grande óbice chama-se, ministério das Finanças, que ‘tutela’ as despesas dos outros ministérios. Afinal, a página da austeridade, também para a Cultura nunca foi virada. Dizem-nos que não há dinheiro... Mentira! Para os bancos há, sempre houve. Do (nosso)

erário público já lhes deram 24 mil milhões de euros!

Nos Museus há falta de Assistentes Operacionais e, assim até um ex-director teve de assegurar a bilheteira(!). Nem autonomia têm para comprar uma lâmpada. Não é notícia falsa, aconteceu no Museu de Arte Antiga, a visitar. Esta ridicularia devia envergonhar o ubíquo, ministro das Finanças. (Este OE para 2019, dispõe de 5 mil

milhões de euros para a banca!). Para a Cultura nem 1% - o mínimo.

A Cultura deve ser preservada e fomentada para ser um espaço de criação, para que possa ser admirada e fruída, seja com o antigo ou contemporâneo. A criação está indissociavelmente ligada à Cultura, porque o passado existe porque o presente o evoca e recria. Dá ferramentas relevantes para erradicar a chaga da ignorância - que mata! A democratização no acesso à Cultura e às Artes é fundamental para a emancipação e felicidade do Homem, sendo enorme virtude para a agilidade mental e significante factor de coesão social.

Um Povo culto ‘é’ perigoso para o poder!