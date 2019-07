Culpados por incompetência governamental

Esta gente que nos governa, (ou desgoverna?), não tem o sentido do ridículo. A secretária de Estado da Justiça justifica a incompetência do seu ministério pelas intermináveis filas de espera que as pessoas têm de suportar para obterem o Cartão de Cidadão, porque se dirigem aos serviços muito antes da abertura do atendimento. Incapaz de apresentar uma explicação aceitável, ainda goza com a paciência da populaça! Políticos desta estirpe não fazem falta ao regular funcionamento das instituições.