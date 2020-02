A Eutanásia está atualmente a ser motivo de discussão na nossa sociedade. Talvez, por isso, tenham aparecido em todos os canais de TV reflexões sobre a mesma ou pseudo reflexões.

Os defensores da «Não Eutanásia» têm invocado razões éticas, religiosas, médicas e... os cuidados paliativos.

Em Portugal fala-se há muito pouco tempo dos Cuidados Paliativos. Estes têm vindo em crescendo, na nossa sociedade, mas muito timidamente. As razões são simples, mas, a mais apontada é a monetária. Custam “caro”, são “muito dispendiosos”, falta “vontade política e social “, para os implementar em todo o país.

Uma questão se levanta:

- Porquê tanto alarido à volta dos Cuidados Paliativos?

A resposta a esta questão não se dá com uma simples frase.

Afinal o que são os Cuidados Paliativos?

Estes são uma “resposta ativa aos problemas decorrentes da doença prolongada, incurável e progressiva, na tentativa de prevenir o sofrimento que ela gera e de proporcionar a máxima qualidade de vida possível a estes doentes e suas famílias. São cuidados de saúde ativos, rigorosos, que combinam ciência e humanismo” (1)

Eles tiveram início em Inglaterra na década de 60 (sec. XX), estenderam-se ao Canadá e Estados Unidos e recentemente à restante Europa (nos finais do séc. XX). O Movimento Moderno dos Cuidados Paliativos “teve o mérito de chamar a atenção para o sofrimento dos doentes incuráveis, para a falta de respostas por parte dos serviços de saúde e para a especificidade dos cuidados que teriam que ser dispensados a esta população” (2)

Podemos dizer, em relação ao nosso país que há uma conjugação de vontades quer social, quer médica, quer política, contudo, estamos no início e a esbarrar com muitas dificuldades, nomeadamente económicas. Uma outra razão é a de que socialmente (possivelmente) não é do conhecimento geral ou não se soube explicar convenientemente o que são os Cuidados Paliativos e para que servem. De certo modo eles são um travão à Eutanásia, uma vez que o doente terminal e outros têm apoio total até o último suspiro de vida.

No dizer de Marie Mccoughlan há duas razões: nos países ricos do Ocidente a morte é ocultada e negada. Dentro desta perspetiva os Cuidados Paliativos não têm razão de ser. Nos países pobres as necessidades são básicas. Dentro desta perspetiva os Cuidados Paliativos são vistos como artigo de luxo. (3)

Etimologicamente a palavra “paliativo” vem do latim “pallium” que significa “manta ou coberta”. A filosofia que está por detrás dos Cuidados Paliativos assenta no aliviar o sofrimento do paciente, aprimorando a sua qualidade e vida.

Para a Organização Mundial de Saúde a função dos Cuidados Paliativos é “promover

o cuidado ativo e total dos pacientes cuja enfermidade não responde mais aos tratamentos curativos. Controle da dor e de outros sintomas, entre outros problemas sociais e espirituais, são da maior importância. O objetivo dos cuidados paliativos é atingir a melhor qualidade de vida possível para os pacientes e suas famílias”. (4) Dentro desta perspetiva o importante é a qualidade de vida, não a quantidade. A sua razão de ser é a dignidade.

Associação Portuguesa dos Cuidados Paliativos esclarece alguns conceitos que podem transmitir uma imagem negativa dos Cuidados Paliativos (passo a transcrever):

- “Os cuidados paliativos deverão ser parte integrante do sistema de saúde, promovendo uma intervenção técnica que requer formação e treino específico obrigatórios por parte dos profissionais que os prestam, tal como a obstetrícia, a dermatologia, a cirurgia ou outra área específica no âmbito dos cuidados de saúde.

- Os cuidados paliativos são cuidados preventivos: previnem um grande sofrimento motivado por sintomas (dor, fadiga, dispneia), pelas múltiplas perdas (físicas e psicológicas) associadas à doença crónica e terminal, e reduzem o risco de lutos patológicos. Devem assentar numa intervenção interdisciplinar em que pessoa doente e família são o centro gerador das decisões de uma equipa que idealmente integra médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais.

- Os cuidados paliativos pretendem ajudar os doentes terminais a viver tão ativamente quanto possível até à sua morte (e este período pode ser de semanas, meses ou algumas vezes anos), sendo profundamente rigorosos, científicos e ao mesmo tempo criativos nas suas intervenções.

- Os cuidados paliativos centram-se na importância da dignidade da pessoa ainda que doente, vulnerável e limitada, aceitando a morte como uma etapa natural da VIDA que, até por isso, deve ser vivida intensamente até ao fim.

- Os cuidados paliativos constituem hoje uma resposta indispensável aos problemas do final da vida. Em nome da ética, da dignidade e do bem-estar de cada Homem é preciso torná-los cada vez mais uma realidade” (5).



Fernando Abrunhosa