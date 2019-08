Cuidado que ele está de volta

Quando hoje pela manhãzinha comecei a prestar atenção ao que a imprensa diária me trazia e a ouvir os noticiários, nem queria acreditar no que estava a ler e a ouvir. Então não é que passados mais de 45 anos do derrube do regime ditatorial onde apenas eram permitidos sindicatos fantoches, as grandes manchetes anunciavam que o Ministério Público ameaça com a dissolução de um Sindicato legalizado e que já tem o apoio da central de trabalhadores ligada ao PCP conhecida pela CGTP? Terá tudo isto a ver com projectada instalação de um museu em Santa Comba Dão e o safado do Salazar já está a fazer das dele? Será que ainda estou a sonhar? Belisquem-me. Belisquem-me para ter a certeza que tudo isto é verdade.