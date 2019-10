Uma vez mais o “Famoso”, pelas piores razões, cruzamento da Levada do Cavalo com o Caminho de Santo António. Mas será que os também já famosos cérebros da seção de trânsito da Câmara Municipal do Funchal, ainda não perceberam que a única solução para diminuir drasticamente os acidentes neste local, é a colocação de lombas redutoras da velocidade em ambos os sentidos do Caminho de Santo António?? Será assim tão difícil de perceber, que este pessoal aqui da Madeira não ligam a mínima aos limites de velocidade, nem tão pouco têm o bom senso de perceber como devem de proceder em locais complicados como este!? Os acidentes sucedem-se, as pessoas que tentam sair da problemática Levada do Cavalo em direção ao caminho de Santo António, são sistematicamente albarroadas pelos chicos espertos idiotas, que acham que saber conduzir é andar depressa, e assim vai a província gerida por provincianos... Inacreditável! Até quando sujeitar as pessoas a este cenário miserável???

José Carvalho