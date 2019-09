Crescimento e desenvolvimento

Fala-se muito em crescimento mas pouco em desenvolvimento. São dois conceitos associados mas de significado diferente. Não pode haver desenvolvimento sem crescimento. Porém pode existir crescimento sem desenvolvimento. A diferença entre ambos é fácil de perceber. O crescimento de uma pessoa assenta na sua parte física enquanto o desenvolvimento reside na sua capacidade mental derivada da sua qualidade de vida. Desta forma uma pessoa pode ser crescida mas não desenvolvida. Normalmente essa pessoa é classificada como sendo “Um alto e bruto”! O mesmo se passa na área económica. Uma economia pode ser crescida mas não desenvolvida. Ter estradas e outras infraestruturas físicas não significa uma população com bom nível cultural e qualidade de vida. Tal acontece quando o crescimento não é repartido de forma justa. As dificuldades económicas sentidas pela maior parte da população a nível mundial é uma situação que acontece quando o crescimento da riqueza, que pertence a todos, não é repartido de forma justa. Esta injustiça não permite qualidade de vida nem acesso a um nível cultural adequado porque uma população com dificuldades económicas apenas se vai preocupar com a barriga necessidade de sobrevivência básica. Isto não é sequer uma questão de ideologia partidária mas de direitos humanos e até de sobrevivência da humanidade enquanto espécie. É ponto assente que somos todos filhos de Deus. É porém a ganância de meia dúzia desse filhos que se apropria da maior parte da riqueza produzida, a qual é de todos, que está na origem da miséria e de todos os fenómenos que a agravam e reproduzem desde as alterações climáticas, guerras, prostituição, droga e outros. Jesus tinha razão quando disse a um rico que queria aderir ao seu grupo: “ É fácil, vende tudo o que tens e dá aos pobres”. Ele sabia do que falava pois já na época dele se verificava a mesma injustiça e consequente miséria. É portanto na justa repartição da riqueza que se resolve todos os problemas da humanidade e não na caridade como por vezes se pretende fazer crer.