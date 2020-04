Covid-19 - constatações e perplexidades

Constatações - As atitudes dos: Sr. Presidente da República, Assembleias da República e Regionais, Governos da República e Regionais e TODA(O)S A(O)S PORTUGUESA(E)S, incluindo as entidades antes referidas, bem como, à Saúde e aos múltiplos Serviços ligados ao combate a este flagelo - uns pela forma como têm conduzido este inesperado e gravíssimo problema e outros pelo exemplar comportamento face aos enormes sacrifícios que nos foram impostos neste período - merecem uma saudação muito especial e uma renovada esperança de que o mesmo seja ultrapassado num curto espaço de tempo e com o mínimo de sequelas possível, assim como os PARABÉNS de e para TODA(O)S NÓS.

Perplexidades - As atitudes reprováveis e irresponsáveis de alguns lideres Mundiais, perante este inimigo invisível, letal e transversal a TODA A HUMANIDADE. A falta de solidariedade de uma minoria de Países da UE, onde está incluída a Alemanha, pondo em risco a sobrevivência da própria UE, sobretudo na criação - que possibilita um serviço de emissão de dívida conjunta, com condições mais vantajosas, sobretudo para os Países com o nível de dívidas mais altas em relação ao respectivo PIB - dos Coronabonds. A perplexidade aumenta quando constatamos que após a 2ª guerra Mundial a Alemanha ficou dividida em 2 - RFA (rica) e RDA (pobre) - blocos, sendo reunificada pelo corajoso Chanceler Helmut Khol no final do século XX e que me parece (não tenho a certeza) que a RDA é a proveniência da actual Chanceler Angela Merkel, o que vem, infelizmente confirmar que alguns dos actuais lideres Mundiais, não possuem o gabarito de outros como: Helmut Khol, Willy Brandt, Helmut Schmit, Tony Blair, Margareth Tatcher, Filipe Gonzalez, François Miterrand, Charles de Gaulle, Barack Obama, etc.

Cumprimentos solidários a TODO O PLANETA.