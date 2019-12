Corte de água sem aviso prévio

Na qualidade de cidadão, venho por este meio mostrar o meu total desegrado e indignação com a incompetência da Câmara Municipal do Funchal, mais precisamente com a repartição de avarias do Piquete de Águas do Funchal, visto que, desde o dia 21 de Dezembro do presente ano, encontrava-se a decorrrer um derrame de águas na conduta principal, que faz a distribuição das mesmas, no Caminho do Pilar, São Martinho - Funchal.

Contatei com a Sr. a Engenheira responsável pela aquela seção, na sexta-feira, dia 27 de Dezembro, dia este em que houve um corte geral de distribuição das águas sem aviso prévio nos órgãos da comunicação social como obriga a Lei, o que a mesma me respondeu que as mesmas iriam ser repostas até ao final do dia, o que veio a suceder pelas 18H10 desse mesmo dia.

Acrescento ainda que, hoje, dia 29 de Dezembro, a situação identica prosseguiu, desde as 09H30 até à presente hora 21H40, altura em que ainda estou sem água na minha residência e narro este texto.

Na mesma situação que eu, encontram-se cerca de 1500 pessoas, residentes nos Conjuntos Habitacionais do Pilar 1 e 2, sem querer responder pelas outras tantas lesadas, como eu, residentes nesta área residencial que podem ultrapassar os 5000 habitantes.

Claro que esgotei todos os meios possíveis e imaginários, como é de prever, no sentido de obter respostas quanto à reposição das águas, e até agora nada, tentando contatar para o contato telefônico do Piquete de Águas da Câmara Municipal do Funchal, e após quase 5 minutos de espera, fui atendido por um funcionário do Callcenter dessa instituição que me respondeu que não me iria ceder o número de telemóvel dos elementos de piquete em questão, até porque hoje era Domingo e a seção das Águas encontravam-se fechadas, ficando eu sem resposta alguma.

Contatei pessoalmente com um funcionário daquela repartição, que se encontrava no local, o qual me disse que hoje não haveria distribuição de água para ninguém e que amanhã, segunda feira, dia 30 de Dezembro, iriam tentar colocar um termo aquela situação mas no entanto para contatar com os representantes do condomínio do meu apartamento, para me inteirar melhor, o que o fiz em seguida.

Para meu espanto, ao contatar com um dos responsáveis pelo condomínio dos apartamentos atrás referidos, o mesmo disse não se encontrar presente no local, sendo também aquele ali residente, e que de momento não poderia fazer nada.

Resumindo e concluindo, eu como sendo habitante neste Complexo Habitacional do Pilar e na qualidade de cidadão, sinto-me lesado, no que diz respeito ao corte de água sem aviso prévio da Câmara Municipal do Funchal bem como à utilização deste bem essencial à vida, o qual pago e bem os meus impostos, ficando impossibilitado de o usufruir para o consumo ( Impossibilitando-me de tomar banho, cozinhar, de beber, etc... ).

Mais uma vez resalvo que, os lesados somos todos nós moradores e cidadãos e que até agora nada foi feito para solucionar este grande problema.

Mais uma vez, de nada me serviu usufruir dos meus direitos na qualidade de lesado, uma vez que até agora, nada foi feito para solucionar este angustiante problema.