Corrupção Consultoria & Embuste, SA

Diz o provérbio que os ratos são os 1ºs. a fugir quando um navio afunda não por ficarem mais seguros mas por uma mera reação instintiva e irracional face ao perigo imediato. O mesmo fazem as grandes empresas mundiais de consultoria e também os figurões que beneficiaram economicamente das relações e parcerias com Isabel dos Santos (IS). IS é filha de José Eduardo dos Santos penúltimo presidente de Angola e do partido socialista angolano MPLA que mandaram em Angola durante 38 anos. Só os “distraídos” é que se surpreendem com as divulgações do “Luanda Leaks” (LL) sobre o modo como IS construiu o seu império empresarial a sua fortuna e o montante dos valores envolvidos nas engenharias financeiras à custa do erário público de Angola, com a contribuição de todos os que nelas estiveram envolvidos e que não desdenham de modo algum os chorudos lucros recebidos. Resta saber até que ponto esta divulgação pública do LL não é seletiva e destinada a atingir apenas o clã Santos e se o futuro trará novas revelações a denunciar a corrupção de outros detentores de poder económico, político e militar em Angola. Este caso IS não será apenas a ponta do iceberg de corrupção que tem delapidado em seu exclusivo proveito as riquezas de Angola? Após 40 anos de governação socialista do MPLA a taxa de pobreza é de 52% e 30% da população angolana vive em pobreza extrema, passa fome, não tem condições mínimas de saúde, e vê as terras mais férteis serem entregues a grandes empresas agrícolas e pecuárias sem qualquer compensação para quem antes as cultivava e delas tirava o seu sustento. Impõe-se perguntar porque razão o atual Governo de Angola (GA) somente depois de o escândalo se tornar público é que resolveu “tomar medidas” contra IS? Será que o GA desconhecia o que se passava na empresa pública Sonangol? Tentar fazer de IS única responsável por tudo o que está mal em Angola poderia até dar algum jeito ao MPLA e ao atual GA, mas não deixaria de ser um embuste.

