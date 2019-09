Foi o slogan de uma candidatura às recentes eleições na RAM. Mas coragem para mudar o quê? Políticos ou políticas? É que mudar políticos não exige coragem basta “enxotá-los” como se faz às moscas o problema é que acabamos de enxotar umas e logo outras ou as mesmas ainda que pareçam outras continuam a incomodar-nos. Mudar políticas para isso sim é preciso coragem, não dos eleitores mas dos políticos. Qualificação, inovação, 1º as pessoas, uns milhões aqui ou ali, a contratação de mais 500 funcionários públicos sem o justificar, o aumento de 10% do PIB regional em 10 anos e a criação de 5000 empregos como se isso dependesse em exclusivo de uma mera vontade política, são tudo promessas descartáveis à medida de qualquer campanha eleitoral mas que não configuram uma efetiva mudança de políticas. Coragem para mudar seria colocar a sustentabilidade AMBIENTAL como prioridade da governação, reduzir drasticamente a poluição acabando com o plástico no comércio, sancionar exemplarmente os atentados ambientais, acabar com o desperdício dos subsídios ao futebol profissional e ao ferry até porque este é uma obrigação da República. Investir muito mais em: novas reservas de água potável, aproveitamento das águas residuais, tornar a rede de distribuição de água mais eficaz, melhorar a prevenção dos desastres ambientais, reforçar a limpeza, meios de prevenção dos incêndios e ordenamento da floresta, incentivos à eficiência energética, saúde não só na curativa mas também na preventiva, educação numa escola que além de ensinar eduque os jovens para a cultura e para a vivência democrática com primazia do respeito pelo outro, desporto escolar e de formação. Coragem para mudar exigiria determinação e firmeza para defender a nossa autonomia face ao centralismo e interesses políticos do Governo da República e enfrentar interesses instalados em prol de um futuro SUSTENTÁVEL para a RAM e quem nela vive. Pelo que vi e ouvi a “Coragem para mudar” foi nenhuma, apenas um slogan.