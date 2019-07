Copa América 2019 Brasil 2 vs Argentina 0

E a Copa esvaziou-se para a selecção da Argentina. No jogo da meia- final, que a opôs frente ao Brasil, em que perdeu por 2-0, a alviceleste, não teve engenho para contrariar o maior querer e melhor organização da selecção canarinha. Brasil que se apresentou mais forte e com maior certeza nos passes, ao contrário do conjunto das pampas, que continuou desastrosa nesse pé para pé, em tal toque de bola. Abriu o marcador aos 19´ o Jesus, mas este também chamado Gabriel, sem precisar de ser grande pensador. A Argentina reagiu e até merecia ter chegado ao empate, não fosse a barra ter-se atravessado, impedindo-lhe o golo. Golo que apareceu para os brasileiros, e que os argentinos podiam ter anulado logo a seguir, não fosse agora o poste a segurar a emoção que Messi criou com um bom remate. Argentina que fez o seu melhor jogo nesta Copa, e Messi também a mostrar mais, aquilo de que é capaz. Mas apesar da vitória encaixar bem ao Brasil e no seu território, o árbitro e o VAR não estiveram acertados. Podia e devia ter assinalado um primeiro penalti que reporia a igualdade na primeira parte, a favor dos “ganadeiros”, e mais tarde na 2ª metade havia lugar à marcação de outra falta dentro da área. Mas o Brasil manda e tem peso na Conmenbol. Disso se queixaram os argentinos, mas de nada lhes valeu. O Brasil na “sua Copa”, não podia cair antes do fim e quase com a mão no título, há muito ambicionado e pelo qual desespera. Messi melhor agora, e Aguero (grande partida), regressam mais cedo ao conforto das férias, tal como o prevíramos. O mesmo não se pode dizer de Acuña e de Di Maria, nem de Scaloni;

Joaquim A . Moura