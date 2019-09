Segundo o Estatuto Político-Administrativo da Madeira, o princípio da continuidade territorial [artigo 10º] assenta “na necessidade de corrigir as desigualdades estruturais, originadas pelo afastamento e pela insularidade e visa a plena consagração dos direitos de cidadania da população madeirense, vinculando, designadamente, o Estado ao seu cumprimento, de acordo com as suas obrigações constitucionais”.

Se este tema muito tem dado que falar, a Continuidade Territorial Postal é um “não-tema”!

Limitados que estamos à oferta comercial das marcas e mesmo de lojas comerciais de artigos específicos, resta-nos o mundo virtual e o acesso legítimo e democrático que a internet nos proporciona.

Pela internet, temos acesso a tudo!

Excepto, claro, se quisermos concretizar uma compra... O envio para as ilhas é “complicado”!

Algumas marcar oferecem o envio expresso para TODO O PAÍS, excepto ilhas...

A Apple, a Nike, a Adidas, o próprio ebay, a Amazon e outras tantas marcas que disponibilizam aplicações e websites com compras online, dificultam o envio para as ilhas com a desculpa que as transportadoras não conseguem garantir o prazo de entrega.

Acontece que “o sistema” podia ser enganado colocando o Código Postal “errado” (por ecemplo o de Lisboa que era validado) mas com a indicação do correcto na segunda linha da morada, e até há pouco tempo, todas as encomendas chegavam a tempo e horas e sem qualquer tipo de problema.

Neste momento já é mais complicado fazê-lo, pois muitas são devolvidas com a indicação de que “o serviço selecionado não está disponível para este endereço de destino. Isso atrasou a entrega. O pacote será devolvido ao remetente” o que é ainda mais revoltante!!!

Porque raio sendo eu português tenho de andar a enganar o sistema? Isto merece ou não a atenção de quem de direito?

Paulo Vasconcelos Freitas