Continuando de costas voltadas para o Mar

Hoje dia Dia 8 de Maio é o dia Mundial do Burro (animal de 4 patas) e depois de ouvir o Sr. Presidente do Governo Regional a falar na conferência de imprensa sobre as novas regras do “Desconfinamento” e só me veio à cabeça uma grande frase de António Aleixo “Há tantos burros mandando em homens de inteligência, que, às vezes, fico pensando que a burrice é uma ciência”.

Sr. Presidente, um conselho de amigo, seja mais bem assessorado na matéria de Mar para evitar tanta asneirada de uma assentada só. Seja assessorado por quem percebe do assunto e que não seja uns “lambe botas” que só dizem o que o Sr. Presidente quer ouvir, ou seja nada de contrariedades. Arranje assessores que lhe digam exactamente o que se passa na vida real da Náutica de Recreio da Região. Na náutica de Recreio como é que pode sair com medidas absurdas tais como:

1ª Embarcações de Recreio : “ a partir da próxima sexta feira...” mas o porquê de sexta dia 15 e não “desde já” como é já feito no continente Português e com livre circulação entre marinas e portos nacionais sem limites para os PORTUGUESES!!?

2ª Que lógica tem a de poder sair com a minha embarcação, poder fundear onde quer que seja dentro dos limites do registo e não poder atracar em outras marinas? Estupidez. Se eu posso me deslocar por terra e ir a qualquer marina a pé, mota , de carro ou de camião porque carga de agua não vou com a minha embarcação!?

3ª Qual a lógica de as embarcações autorizadas a navegar sejam as embarcações registadas na Região Autónoma da Madeira? E todas aquelas que aqui estão na Madeira há anos com registos de Lisboa, Leixões e outros portos Portugueses? E aos madeirenses residentes que tem embarcações de registados em outras regiões e nacionalidades que não a Madeira?

4º E as embarcações com registo na RAM e que não estão cá? Estão por exemplo em Canarias, Continente, ao regressarem entram sem condicionamentos? O Sr. Não referiu nada sobre isso.

Ou terão que fazer “Quarenteno” de 15 dias fundeados no porto do Funchal como “Cachorros abandonados ao destino” (como se vê actualmente) e claro graças a termos Presidentes de Portos que percebem tanto de portos e de embarcações como de Bananas, Saúde, Economia e afins (o tal povo Superior muito inteligentes que se adaptam a qualquer tacho proposto), e entretanto temos uma marina vazia que este poderiam estar acolhidos com eletricidade, agua e todo o conforto possível a quem está em “confinamento obrigatório a bordo” como se fazem nas marinas dos Açores e Canarias.

Termino com muitas saudades do antigo director do Porto do Funchal, Eng. Duarte Gomes, que quanto a mim foi o único Presidente dos Portos competente, com cabeça tronco e membros no lugar certo pós 25 Abril 74, desde então....só “Tachos” e até bêbados já lá estiveram.

Miguel Sá