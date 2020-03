Contaminados

Há quem enfatize a capacidade do SNS para combater com êxito o Covid19. É um disparate “contaminado” pelo esquerdismo pois nenhum serviço de saúde tem os meios necessários e suficientes seja público, privado ou misto para esta “guerra”. O êxito não depende do sistema de saúde mas do seu apetrechamento. Tão fundamental como a medicina no combate à pandemia quando ainda não há dados científicos que permitam fabricar os antídotos para combatê-la, é tomar em tempo útil as imprescindíveis medidas de contenção para evitar ao máximo a sua propagação e dar tempo aos cientistas para os descobrirem e permitir ao pessoal de saúde tratar os casos graves. Não há qualquer evidência científica de que a origem do vírus foi na China, mas sim o início da epidemia. Aliás devemos agradecer por a epidemia ter eclodido na China pois é o único país que em face do regime político vigente conjuntamente com o desenvolvimento económico e capacidade médico científica tem capacidade para implementar com tanta rapidez e eficácia as devidas medidas de contenção na disseminação do vírus e tratamento dos infetados. Basta ver o que se está a passar na Europa, nomeadamente em Itália já com mais mortes que na China, onde apesar das chamadas de atenção dos profissionais de saúde chineses só tarde e a más horas é que os governos têm vindo a tomar algumas mas não as necessárias e suficientes medidas de contenção e combate ao ponto de termos já mais infetados que a China embora tivéssemos tido o que a China não teve tempo para se preparar. Em qualquer país tal como no nosso a declaração do estado de emergência permite recorrer a todos os recursos sejam públicos militares ou privados para combater a pandemia é preciso é que os recursos existam e que as medidas não sejam tomadas a conta gotas. Louve-se o Presidente da República que em face das hesitações do Primeiro Ministro impôs o estado de emergência, ainda que incomode os que acham que os direitos democráticos se sobrepõem ao direito à vida.