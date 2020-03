Regozijem-se, os vossos filhos são finalistas!

É verdade que nem todos serão finalistas deste ciclo ou deste ano letivo, mas são finalistas de direito e até já envergaram a fatiota. Mesmo sem saberem o que representa historicamente a honra, a responsabilidade e o direito de se cobrir com o traje académico.

Agora é tempo de ultimar a epifania, que embora desaconselhada nos tempos que correm já está quase paga, e administrar os últimos conselhos de pais para a grande viagem:

Comporta-te, não nos desapontes. Tem juízo a beber, não fumes, não largues nunca o teu copo sem estar à vista e tem cuidado com as companhias... mantém o isolamento social recomendado face a aglomerados do gentio. Não te abraces a ninguém, mantém o distanciamento de pelo menos 1 metro e sempre que te embrenhares nas festas da cor ou nas festas de espuma... lava as mãozinhas!

- Não discutas comigo, nem digas nada ao papá que ele fica zangado! Não vá acontecer alguma coisa eu pus uma caixa de preservativos na tua mala, uma máscara de válvula unidirecional com viseira, um fato de proteção integral, uma caixa de luvas de látex e protetores de calçado. Usa-os sempre contigo, nunca se sabe...

No regresso vamos acenar da varanda. Logo que saias vem ter às partidas não vá alguém estar a chatear com inquéritos epidemiológicos à chegada, ou de termómetro na mão. Saímos por cima.

Entretanto, pelo amor de Deus... concentra-te nos testes que ainda aí vêm porque se depois houver uma epidemia fecham as escolas e conta a nota do último período!

Duarte Franco