Consagração além-fronteiras

A final da 60ª. Edição da Copa dos Libertadores da América, que se disputou hoje, no Estádio Municipal de Lima, na capital do Peru, onde estiveram frente-a-frente, o Clube Atlético River Plate, da Argentina, e o Clube de Regatas do Flamengo, do Brasil. Com a vitória do CR Flamengo, por 2-1, que repetiu o êxito já alcançado em 1981, e como tal, é a consagração do técnico português Jorge Jesus, em Terra de Vera Cruz, à frente do clube brasileiro. No entanto, o CR Flamengo,teve pela frente o River Plate, já consagrado como campeão da Copa dos Libertadores da América, por 4 vezes, nos anos de 1986; 1996; 2015 e 2018, e por duas vezes finalista vencido, nos anos de 1966 e 1976. Duas grandes equipas que estiveram presentes nesta final, e que propocionaram um grande expectaculo de futebol. Como curiosidade, os clubes da Argentina, já venceram esta edição por 25 vezes, contra 18 títulos que os clubes do Brasil, já alcançaram, no historial desta Copa dos Libertadores da América.

Fui muito bonito,para além do técnico protuguês Jorge Jesus,outros elementos terem passeado obstentando a bandeira das quinas.