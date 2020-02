Congresso pariu demagogia

O congresso do PSD pariu um rato.

No discurso final, Rui Rio disse que o valor de aumento para salários é poucochinho. Se a referência destinava-se aos trabalhadores da iniciativa privada recorde-mo-nos que o PSD sempre votou no Parlamento ao lado dos interesses do patronato. Para esta gente a hipocrisia está para lá do céu.

Enquanto foram desgoverno nem migalhas deram aos Funcionários Públicos. Tiraram... Agora, as migalhas que lhes vão ser dadas são um insulto.

O que diz Rui - é um Rio de demagogia barata!