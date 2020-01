Conflito catalão em forma de conto

Vivo na Catalunha, e desde criança estou a viver o conflito entre a Espanha e a Catalunha. Muitas vezes somos aconselhados a dialogar para resolver o conflito, mas há um princípio científico que diz: “Todo conflito tem uma solução, desde que ambas as partes tenham um objetivo comum”. Há mais de quatro anos que procuro este objetivo comum entre a Espanha e a Catalunha e ainda não o achei. Para aqueles de vocês que não vivem na Catalunha, vou contar-lhes uma história que representa a situação em que vivemos: “Era uma vez duas famílias que tinham brigado durante muitos anos. Viviam numa grande propriedade, uma tinha a parte maior e a outra era bem mais pequena. Após uma grande luta, o líder da família mais forte disse ao líder da família menor que eles seriam os únicos donos da fazenda, mas que lhes seria permitido continuar a viver no terreno que tinha sido deles sob certas condições: Eles deviam trabalhar e o que eles ganharam iria diretamente para a família que era a proprietária e, em troca, receberiam um pouco de dinheiro para sobreviverem. Eles só podiam falar a sua língua entre si. E apesar de se viver numa parte da quinta, qualquer situação de conflito seria resolvida de acordo com as disposições da família propietarária. Durante gerações, a família subordinada tinha pedido ao proprietário um acordo mais justo. A resposta foi sempre: “Não. Eu sou quem te salva da pobreza e podes viver graças ao que te dou”. Mas eles entregavam cada vez mais dinheiro aos proprietários e recebiam cada vez menos e, além disso, diziam-lhes que, se não se comportassem, seriam punidos. Assim, cada vez mais membros da família subjugada perceberam que nenhuma mudança seria possível em um sistema tão fechado e intolerante. Eles acreditavam que, para eles mesmos se respeitarem, ou compravam a parte da fazenda onde viviam, que originalmente pertencia aos seus antepassados, ou pediam a outras famílias vizinhas que os ajudassem a tornar-se independentes e construírem uma vida melhor. Se você substituir as famílias e a fazenda pelos espanhóis, catalães e a Espanha, você poderá entender a nossa situação. Da Catalunha, pedimos-lhe que pense na nossa situação e nos ajude. Esta ajuda vai criar uma grande onda de força em favor da defesa da liberdade e da dignidade, não só da Catalunha, mas de todos os povos do mundo.