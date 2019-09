Concurso Psicologia Clínica Sesaram

Esta semana foi dado a conhecer, aos candidatos, o resultado de um concurso do Sesaram para dois Técnicos Superiores na área da Psicologia. 43 psicólogos obtiveram uma nota inferior a 10 numa entrevista (único método de seleção) e apenas dez obtiveram nota positiva. 43 psicólogos! Seria caso para nos envergonharmos, como classe, de um resultado tão medíocre. Pessoalmente, estou envergonhada com a minha classe mas não com os 42 colegas que, como eu, tiveram nota negativa. Estou envergonhada pelos colegas (leia-se júri) que nos avaliaram. Estou envergonhada pela forma como entrevistaram os seus pares, desvalorizando experiências, competências e conhecimentos. Estou envergonhada por nos termos deparado com atitudes de displicência, arrogância e falta de interesse durante uma entrevista de emprego (algo de inédito na minha longa experiência enquanto entrevistada!). Estou envergonhada porque conheço o mérito e o profissionalismo de colegas, com percursos profissionais de excelência mas nota medíocre na entrevista.

Estas atitudes não dignificam a classe, nem o Sesaram. A empatia e o respeito não devem existir apenas dentro do consultório.